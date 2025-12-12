В МВД рассказали о майоре полиции, спасавшем жильцов МКД под Волгоградом





В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали об офицере полиции, спасавшем после взрыва жителей многоквартирного дома в городе Петровом Вале. Героем оказался майор Сергей Хрущев.

- В этот день следственно-оперативная группа Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» находилась на осмотре места происшествия недалеко от места ЧП. Полицейские услышали неподалеку громкий хлопок и незамедлительно направились в сторону шума, где и увидели частично разрушенный многоквартирный дом, — сообщили в пресс-службе главка.

Сергей Хрущев вместе с бойцом СВО Никитой Потехиным зашли внутрь и начали выводить жильцов из повреждённого взрывом подъезда.

Отметим, в полиции пообещали отметить своего сотрудника.