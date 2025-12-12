Бастрыкин поручил помочь волгоградке в борьбе за пандус в подъезде





12 декабря председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на очередной случай, когда чиновники и коммунальные службы не оказывают помощь людям с ограниченными возможностями. На этот раз на отсутствие доступной среды пожаловалась жительница Волгограда, воспитывающая 8-летнюю девочку, передвигающуюся на инвалидной коляске.

- Семья проживает в многоквартирном доме на улице Кузнецкой, лестничные марши которого не оборудованы пандусами. В результате заявительница вынуждена переносить девочку и техническое средство реабилитации на руках, что для нее затруднительно. Обращение в компетентные органы результатов не принесло, - рассказали в Следкоме.

Отметим, по фактам, изложенным волгоградкой, СУ СК России по Волгоградской области уже организовало проверку. Её ход и итоговые результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее с аналогичной проблемой в приёмную СК обращалась жительница Волжского. Она также вынуждена ежедневно поднимать по лестничным пролётом на себе дочь, являющуюся инвалидом-колясочником.

Фото: Следком