Суд отказался арестовывать главу Иловлинского района Ивана Геля

12.12.2025 15:28
Иловлинский районный суд Волгоградской области накануне, 11 декабря, отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения главе района Ивану Гелю. Соответствующее ходатайств ранее подавал представитель потерпевших Юрий Букаев. Юрист просил изменить меру пресечения чиновнику с подписки о невыезде на арест из-за неуважения к суду в связи с неявкой подсудимого на заседание 31 октября, а также из-за его прошлых поездок за пределы района и региона. Тогда как он имел ограничения в передвижении.

Между тем, на заседании суда, состоявшемся накануне, продолжился допрос свидетелей. Как стало известно ИА «Высота 102», начальник Иловлинской ПЧ Морозов подтвердил, по сути, доводы представителей потерпевших, заявив о вмешательстве Ивана Геля в его работу как руководителя тушения пожара в день гибели Александра Переярина, и в другие эпизоды деятельности пожарной части, о чем Морозову докладывали подчиненные.

Ранее сообщалось, что судья Андрей Кузнецов, который вел процесс по обвинению Ивана Геля, да так и не довел его до приговора, попросился в отставку после того, как его решение о возвращении дела в прокуратуру было отменено облсудом. Кроме того, в действиях судьи были выявлены нарушения. Однако квалифколлегия судей Волгоградской области приостановила рассмотрение его заявления в связи с болезнью судьи.  

Напомним, начальник отдела ГО и ЧС администрации района Александр Переярин погиб  при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. Главу Иловлинского района обвиняют в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям - смерти человека. Следствие считает, что Иван Гель заставлял тушить пожары подчиненных, в чьи служебные обязанности это не входило. При этом сотрудники администрации не были обеспечены необходимыми средствами защиты и техникой для тушения возгораний. С этими обвинениями ни подсудимый чиновник, ни его защитник не согласны.

