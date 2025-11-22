



В Красноармейском районе Волгограда власти приступили к подготовке капитального ремонта второй очереди путепровода на Второй продольной. Мэрия планирует окончательно привести в порядок мост через ж/д пути у станции «Сарепта». Соответствующий аукцион накануне был опубликован на Госзакупках.

Протяжённость одного из ключевых сооружений, обеспечивающего транспортную доступность южной части региональной столицы с центральными районами, а также транзит большегрузов, составляет 402 метра. Ширина – 14 метров. Ранее в 2023 году одно из направлений движений уже было обновлено специалистами компании ООО «РИСНА», теперь же предстоит отремонтировать второе.

Согласно проектно-сметной документации, здесь будут произведены демонтаж асфальта на самом мосту и подходах, защитного слоя бетона и гидроизоляции,а также водоотвода, деформационных швов и ограждений. Следующим этапом станет гидроизоляция бетонных поверхностей, установка карнизных блоков из композитных материалов, обустройство новых деформационных швов, цоколя одной из подпорных стенок, установка ограждений, укладка гидроизоляции проезжей части, а также двух слоев асфальта.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 403 млн рублей. Подрядчика муниципалитет отберёт по итогу конкурсных процедур к середине декабря 2025 года. Сдача объекта запланирована на сентябрь 2027 года.

