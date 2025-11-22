Развитие транспортной инфраструктуры Волгоградской области стало одной из тем рабочей встречи президента Владимира Путина с главой Минтранса Андреем Никитиным. Министр отчитался о работе по строительству обхода Волгограда.

- Обход Волгограда закроете? - поинтересовался глава государства.

- Да, конечно, будет сделано, обязательно, безусловно. Все обходы у нас по плану в этом году будут завершены, - подчеркнул министр.

Напомним, в декабре 2024 года завершилось строительство первого 25-километрового участка новой автодороги обхода Волгограда, который с северной стороны города соединил трассы Р-22 «Каспий» и Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск». Далее специалисты сосредоточились на возведении 12-километрового южного отрезка. Третьим этапом станет строительство участка между трассой Р-260 и региональной дорогой «Волгоград — Котельниково — Сальск». Также в планах у властей проектировка четвёртого участка, который выведет объект к саратовской трассе. Сроки реализации всех этапов объезда ранее не озвучивались.

