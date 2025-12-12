Общество

По дороге в Волгоградскую область перехватили партию контрафактных запчастей

12.12.2025
0
12.12.2025


Сотрудники мобильной группы таможни нашли в грузовике, остановленном в Астраханской области, контрафактные иностранные запчасти. По данным Астраханской таможни, товар предназначался для розничной торговли в Волгоградской области. Запчасти, общий вес которых составил 3,4 тонны,  «ехали» из Казахстана.

Среди задекларированных бамперов, дефлекторов, фар, накладок на противотуманные фары и под номера находились комплекты защитных накладок на пороги с нанесением известного товарного знака. 64 единицы полимерных накладок оказались контрафактными и будут конфискованы. Размер ущерба правообладателю составил более 650  тыс. рублей.


По результатам рассмотрения переданных материалов Астраханским линейным отделом  МВД России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб).

Фото Астраханской таможни

