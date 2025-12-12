Среди задекларированных бамперов, дефлекторов, фар, накладок на противотуманные фары и под номера находились комплекты защитных накладок на пороги с нанесением известного товарного знака. 64 единицы полимерных накладок оказались контрафактными и будут конфискованы. Размер ущерба правообладателю составил более 650 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения переданных материалов Астраханским линейным отделом МВД России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб).
Фото Астраханской таможни