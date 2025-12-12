Общество

Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писем

Общество 12.12.2025 10:12
0
12.12.2025 10:12


В России в ноябре на 18% участились случаи мошенничеств через электронную почту. Перед Новым годом злоумышленники активизируются и придумывают новые схемы для кражи денежных средств у волгоградцев, рассказали «Известиям» аналитики BI.ZONE Mail Security.

Так, аферисты предлагают доставку корпоративных подарков, уточняют адреса, выставляют счета и запрашивают подтверждение отправлений. Письма маскируют под сообщения от крупных логистических компаний и прикладывают файлы — чеки или накладные.

Кроме того, злоумышленники отправляют письмо с предложением получить документы с доставкой, содержащее памятку с QR-кодом, который якобы действителен только три часа. Пользователь сканирует код, не может перейти на сайт и обращается в «поддержку» из памятки. Далее аферисты переходят к «обработке» своей жертвы. 

- Следует с осторожностью относиться к сообщениям с вложениями и ссылками (в том числе с QR-кодами), если вы не уверены в отправителе. Не переходите по ссылкам и не переписывайтесь с «поддержкой» вне официальных сайтов, а также с неуказанными там контактами, - предупреждают в компании. 

Изображение сгенерировано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.12.2025 14:44
Общество 12.12.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 13:59
Общество 12.12.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 13:42
Общество 12.12.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 13:29
Общество 12.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 12:38
Общество 12.12.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 12:19
Общество 12.12.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 12:14
Общество 12.12.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 11:21
Общество 12.12.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 11:03
Общество 12.12.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 10:19
Общество 12.12.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 10:12
Общество 12.12.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 09:41
Общество 12.12.2025 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 09:39
Общество 12.12.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 09:06
Общество 12.12.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 08:01
Общество 12.12.2025 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:44
Актриса из «Универа» Анастасия Иванова дебютировала на сцене в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
На что копят россияне: новое исследование аналитиковСмотреть фотографии
13:59
Волгоградских чиновников-иноагентов лишат льготных пенсийСмотреть фотографии
13:42
В МБУ «Северное» подготовились к непредсказуемой волгоградской зимеСмотреть фотографии
13:29
«Мы боялись второго взрыва»: боец СВО рассказал о спасении пенсионерок из разрушенного дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:38
Российские лингвисты «легализовали» лабубоманию и инфлейшеншипСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области производители нарастили объёмы мясного производстваСмотреть фотографии
12:14
По дороге в Волгоградскую область перехватили партию контрафактных запчастейСмотреть фотографии
12:09
Будь здоров, шофер: «Ростелеком» и НИИАТ будут проводить дистанционный медосмотр водителейСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом полиция защитит от мародёров пострадавший от взрыва МКДСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде за 11 млн отремонтируют новые фонтаны на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:56
Пострадавших при взрыве в Петровом Вале перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО блогера УльяноваСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писемСмотреть фотографии
10:04
В Михайловке МАЗ протаранил иномарку на заснеженной дороге у подстанцииСмотреть фотографии
09:41
Стало известно о состоянии отравленных под Волгоградом лошадейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у ДК завода им. Петрова проходят тактические учения МЧССмотреть фотографии
09:06
В Волгограде кинотеатр «Родина» срочно переделают для патриотовСмотреть фотографии
09:00
Конец года для инвестора: что важно успеть в декабреСмотреть фотографии
08:34
Новые составы ТИК в Волгоградской области формируют к выборам в ГосдумуСмотреть фотографии
08:01
Ночь без атак БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Пострадавший от взрыва газа дом под Волгоградом обследуют 12 декабряСмотреть фотографии
07:21
Росавиация открыла небо над Волгоградом и областьюСмотреть фотографии
07:14
Волгоградцам с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 7,6%Смотреть фотографии
06:45
9-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Бастрыкину доложат о взрыве газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:03
Дмитрий Парфенов проведет первую тренировку «Ротора» 9 январяСмотреть фотографии
05:43
В Волгограде из-за угрозы БПЛА закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:54
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
 