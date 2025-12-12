Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писем





В России в ноябре на 18% участились случаи мошенничеств через электронную почту. Перед Новым годом злоумышленники активизируются и придумывают новые схемы для кражи денежных средств у волгоградцев, рассказали «Известиям» аналитики BI.ZONE Mail Security.

Так, аферисты предлагают доставку корпоративных подарков, уточняют адреса, выставляют счета и запрашивают подтверждение отправлений. Письма маскируют под сообщения от крупных логистических компаний и прикладывают файлы — чеки или накладные.

Кроме того, злоумышленники отправляют письмо с предложением получить документы с доставкой, содержащее памятку с QR-кодом, который якобы действителен только три часа. Пользователь сканирует код, не может перейти на сайт и обращается в «поддержку» из памятки. Далее аферисты переходят к «обработке» своей жертвы.

- Следует с осторожностью относиться к сообщениям с вложениями и ссылками (в том числе с QR-кодами), если вы не уверены в отправителе. Не переходите по ссылкам и не переписывайтесь с «поддержкой» вне официальных сайтов, а также с неуказанными там контактами, - предупреждают в компании.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ