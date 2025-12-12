Общество

Волгоградских чиновников-иноагентов лишат льготных пенсий

12.12.2025 13:59
0
12.12.2025 13:59


В Волгоградской областной думе подготовили коррективы в региональное законодательство, касающиеся пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещающих госдолжности главы региона, а также лиц, замещающих госдолжности и должности государственной гражданской службы. Как следует из опубликованного на сайте законопроекта, изменения вносятся на основании требований обновленного федерального законодательства. 

Документом предусмотрено, что лицам, замещавшим госдолжности, полномочия которых были прекращены досрочно из-за присвоения им статуса иноагента, не полагаются дополнительные социальные и иные гарантии. В частности, они лишаются пенсии за выслугу лет. Авторами поправок являются депутаты Евгений Кареликов и Татьяна Распутина. Пока законопроект не рассматривался профильными комитетами.

