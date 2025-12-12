



В Котово Волгоградской области завершено расследование резонансного дела об убийстве пациента в местном психоневрологическом интернате. Пенсионера в возрасте 61 года забил до смерти сотрудник социального учреждения.

Путь к гибели

Жуткую историю гибели Павла Валентиновича Корчагина ИА «Высота 102» рассказывало ровно год назад – в декабре 2024 года. Со слов сына пенсионера, живший в Волгограде мужчина на протяжении нескольких последних лет страдал деменцией. Тем не менее, какое-то время волгоградец жил один, мог покупать себе продукты, обслуживать себя. Но однажды Павел Корчагин вышел из дома и потерялся – оказалось, забыл, где живет. После этого его начались его скитания по больницам.

Сначала Павла Валентиновича положили в психиатрическую больницу в Волгограде, однако лечение не дало результатов. Он стал еще больше все забывать.

– Потом отца перевели в больницу в Ложках, там он провел полтора года. Но никакого прогресса не было, наоборот, состояние его, в том числе, физическое ухудшилось. Он уже с трудом ходил, не мог себя обслуживать и никого не узнавал, – рассказывал информагентству сын мужчины Павел.

В ПНИ Котово Павел Валентинович оказался в сентябре 2024 года. То есть всего за три месяца до своей гибели. На тот момент волгоградец находился в состоянии глубокой деменции, однако в физически нормальном состоянии.

Стали готовить к худшему

Со слов сына убитого пенсионера, за неделю до страшного известия о смерти Павла Валентиновича его стали готовить к худшему.

– Я даже удивился, что врач по телефону стала подробно мне рассказывать, что у отца много хронических заболеваний, но они все в состоянии ремиссии. Как-будто фоном все время звучало, что, мол, готовьтесь, конец близок. Ну и через несколько дней из интерната мне позвонили сами и сообщили, что моего папу отвезли в больницу с переломом ребра. Я удивился, спросил, а что случилось, он упал? Но мне не сообщили больше никаких подробностей, а вскоре сообщили, что он умер, – вспоминал сын пенсионера страшные события в декабре 2024-го.

Как уточняют в СУ СК России по Волгоградской области, 8 декабря 2024 года между сотрудником ПНИ и пенсионером якобы случился конфликт.

– Находясь на рабочем месте, сотрудник интерната осуществлял уход за мужчиной 1963 года рождения, признанным судом недееспособным и помещённым в интернат как получатель социальных услуг. В вечернее время, вследствие внезапно возникшего личного неприязненного отношения, обвиняемый подошёл к кровати подопечного и умышленно нанёс ему руками и ногами не менее двух ударов по голове и не менее трёх ударов по грудной клетке и туловищу, – сообщили в волгоградском Следкоме.

По версии следствия, несколько дней за жизнь пожилого мужчины боролись врачи, однако из-за тяжёлых травм он всё же скончался.

Во время следствия экспертам удалось установить, что смерть пенсионера наступила из-за многочисленных переломов рёбер. Кроме того, после побоев у мужчины возникли осложнения, связанные с работой лёгких, а также сердечно-сосудистой системы.

Сергею Л., который и обвиняется в совершении жуткого преступления, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. По ч. 4 ст. 111 УК РФ ему грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело в настоящий момент уже направлено в суд.