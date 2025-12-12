Федеральные новости

Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без кресел

12.12.2025 17:43
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, предлагающий поднять штрафы за перевозку детей в автомобиле без кресла. Наказание за перевозку детей без сертифицированных ДУУ планируют ужесточить для водителей такси до 50 тысяч рублей.

Так, для физлиц сейчас штраф составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, а для юрлиц – 100 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта для физлиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей, а для организаций — до 200 000 рублей.

Отметим, что перед тем как отказаться от использования детского кресла, нужно убедиться, что вес ребёнка превышает 36 кг — тогда преднатяжитель штатного ремня автомобиля при ДТП сработает корректно. Также следует проверить, что ремень безопасности правильно проходит через плечо и не соскальзывает на шею, что часто случается у детей ростом менее 150 см. Если наблюдается хотя бы один из этих факторов, для обеспечения безопасности лучше продолжить использовать хотя бы бустер.

