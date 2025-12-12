К какому сроку приговорен экс-генерал СК Музраев





12 декабря ТАСС сообщил о смягчении приговора экс-руководителю СУ СК России по Волгоградской области Михаилу Музраеву. Однако о пересмотре срока бывшему генерал-лейтенанту стало известно ещё в июне 2025 года. наказание уменьшено на 1 год и 6 месяцев.

- Приговор Южного окружного военного суда и апелляционное определение изменить. Освободить Музраева от наказания по ч. 1 ст. 285 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В соответствии с ч. 3 статьи 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальном оставить без изменения. Остальные жалобы без удовлетворения, – рассказали ранее журналистам ИА «Высота 102» в пресс-службе Верховного суда РФ.

В 2023 году Михаил Музраев был признан Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону виновным в совершении теракта, незаконном обороте оружия, использовании служебных полномочий и приговорён к 20 годам колонии строго режима. Как раз последний пункт обвинения и был пересмотрен ВС РФ.

Отметим, помимо длительного срока заключения, экс-офицер был лишён наград и званий. Вместе с ним был осуждён и авторитетный коммерсант Владимир Зубков, которому также было выдвинуто обвинение в совершении теракта. Предпринимателю назначено наказание в виде 14 лет строгого режима.