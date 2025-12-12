Актриса из «Универа» Анастасия Иванова дебютировала на сцене в Волгограде





11 декабря в Волгоградском молодёжном театре дебютировала актриса Анастасия Иванова, прославившаяся ролью обольстительницы в молодёжном телесериале «Универ». На волгоградском помосте она предстала в другом амплуа — меланхоличной дворянки Маши Шамраевой в спектакле «Чайка».

Отметим, Анастасия Иванова родом из Волгограда и закончила ВГИИК. Помимо роли в «Универе», актриса сыграла главные роли в сериале «Домработница», а также в полнометражных фильмах «Солёный поцелуй», «Принцесса из Горошино», «Цвет мести», «Уроки жизни и вождения».

Фото: Волгоградский молодёжный театр