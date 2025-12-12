



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области житель Клетского сельского поселения сжег часть леса, начав со сжигания мусора возле своего дома. По информации межрайонной природоохранной прокуратуры за это он был привлечен к уголовной ответственности.

Как было установлено во время проверки по факту пожара, огонь от костра перекинулся на траву, а затем быстро перешел на лесные насаждения. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 261 УК РФ – уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба.

– Приговором суда виновное лицо осуждено. Ущерб, причиненный лесному фонду, возмещен в рамках расследования уголовного дела. С целью взыскания расходов, понесенных региональным органом исполнительной власти на проведение работ по тушению пожара и очистке территории от отходов и продуктов горения, природоохранный прокурор обратился в суд, – сообщили в надзорном органе.

Среднеахтубинским районным судом Волгоградской области требования прокурора были удовлетворены. Ущерб в размере около 400 тысяч рублей житель поселения уже возместил в полном объеме.

