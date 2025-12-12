Расследования

Волгоградец, сжегший вместе с мусором часть леса, заплатил за это 400 тысяч

Расследования 12.12.2025 18:22
0
12.12.2025 18:22


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области  житель Клетского сельского поселения сжег часть леса, начав со сжигания мусора возле своего дома. По информации межрайонной природоохранной прокуратуры за это он был привлечен к уголовной ответственности.   

Как было установлено во время проверки по факту пожара, огонь от костра перекинулся на траву, а затем быстро перешел на лесные насаждения. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 261 УК РФ – уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. 

– Приговором суда виновное лицо осуждено. Ущерб, причиненный лесному фонду, возмещен в рамках расследования уголовного дела. С целью взыскания расходов, понесенных региональным органом исполнительной власти на проведение работ по тушению пожара и очистке территории от отходов и продуктов горения, природоохранный прокурор обратился в суд, – сообщили в надзорном органе.  

Среднеахтубинским районным судом Волгоградской области требования прокурора были удовлетворены. Ущерб в размере около 400 тысяч рублей житель поселения уже возместил в полном объеме.

Мы в MAX: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.12.2025 18:22
Расследования 12.12.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 16:20
Расследования 12.12.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 15:28
Расследования 12.12.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 10:45
Расследования 12.12.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 06:23
Расследования 12.12.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 18:41
Расследования 11.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 18:15
Расследования 11.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:03
Расследования 11.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 14:11
Расследования 11.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 13:02
Расследования 11.12.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 11:53
Расследования 11.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 15:40
Расследования 10.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 14:28
Расследования 10.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 11:12
Расследования 10.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 10:59
Расследования 10.12.2025 10:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
Бастрыкин поручил помочь волгоградке в борьбе за пандус в подъездеСмотреть фотографии
20:40
К какому сроку приговорен экс-генерал СК МузраевСмотреть фотографии
19:40
«Нас будут травить газами!»: чиновники решили притулить парковку ЖК к частным домам волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
В МВД рассказали о майоре полиции, спасавшем жильцов МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:08
В Котово выясняют причины падения давления на водоводеСмотреть фотографии
18:22
Волгоградец, сжегший вместе с мусором часть леса, заплатил за это 400 тысячСмотреть фотографии
17:59
Жильцам разрушенного взрывом дома под Волгоградом выделят временное жильеСмотреть фотографии
17:43
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
17:24
ПСБ запустил акцию «Кешбэк за пенсию» к новогодним праздникамСмотреть фотографии
17:04
Волгоградцам сообщили о надвигающейся на регион стихииСмотреть фотографии
16:20
В Котово до 15 лет грозит сотруднику ПНИ, забившему до смерти пенсионераСмотреть фотографии
16:16
«Ротор» вошёл в топ-15 самых посещаемых клубов Восточной ЕвропыСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде сменилось руководство в межрайонной ИФНС №1Смотреть фотографии
15:28
Суд отказался арестовывать главу Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
15:10
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 28 м/сСмотреть фотографии
14:55
Размер платы за детские сады сохранили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
Актриса из «Универа» Анастасия Иванова дебютировала на сцене в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
На что копят россияне: новое исследование аналитиковСмотреть фотографии
13:59
Волгоградских чиновников-иноагентов лишат льготных пенсийСмотреть фотографии
13:42
В МБУ «Северное» подготовились к непредсказуемой волгоградской зимеСмотреть фотографии
13:29
«Мы боялись второго взрыва»: боец СВО рассказал о спасении пенсионерок из разрушенного дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:38
Российские лингвисты «легализовали» лабубоманию и инфлейшеншипСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области производители нарастили объёмы мясного производстваСмотреть фотографии
12:14
По дороге в Волгоградскую область перехватили партию контрафактных запчастейСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом полиция защитит от мародёров пострадавший от взрыва МКДСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде за 11 млн отремонтируют новые фонтаны на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:56
Пострадавших при взрыве в Петровом Вале перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО блогера УльяноваСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писемСмотреть фотографии
 