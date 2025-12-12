Общество

Жильцам разрушенного взрывом дома под Волгоградом выделят временное жилье

Общество 12.12.2025 17:59
Жители Петрова Вала Волгоградской области, проживавшие в четырехэтажке, частично разрушенной 11 декабря при взрыве бытового газа, покинули пункт временного размещения, который был развернут сразу после ЧП. По информации городских властей, тем жильцам дома, кто пока не может после происшествия вернуться обратно, предоставят временное жилье. 

– Сейчас власти активно занимаются решением этого вопроса. Для этих целей в том числе используют маневренный жилой фонд. Об этом на встрече с жителями заявила глава Камышинского района Елена Береговая. Она ответила на все волнующие вопросы, – сообщают корреспонденты районного издания «Уезд». 

Снова побывать дома пострадавшие смогут по окончании работ, которые ведутся в настоящее время следственными органами и спасателями, а главное – после полного устранения возможных угроз жизни и здоровью граждан.  

Напомним, взрыв в доме на ул. Ленина в Петрове Вале произошел  11 декабря около 15.00 мск. В результате происшествия из-под завалов спасателями были извлечены четыре человека. Троих 12 декабря перевели из Камышина в ожоговый центр Волгограда. Еще одна пострадавшая – 80-летняя женщина – остается в реанимации в тяжелом состоянии. 

Фото: Подслушано Петров Вал / VK.com

