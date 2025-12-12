



Власти Волгограда вновь пытаются привести в порядок фонтаны, построенные несколько лет назад в рамках комплексного благоустройства нижней террасы Центральной набережной за 1,9 млрд рублей. Накануне муниципалитет объявил о поиске подрядчика, готового отремонтировать чаши гидротехнических объектов.

В очереди на срочное обновление два светодинамических музыкальных фонтана, фонтан «Каскад» и фонтан «Арка».

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит переподключить гидротехнические сооружения к водопроводной сети. Для этого вновь потребуется прокладка полимерных трубопроводов диаметром 32, 50, 63, 90, 110 мм.

Кроме того, рабочим необходимо будет демонтировать и вывезти «на производственную базу» гранитное покрытие фонтанов, после чего чаши должны быть облицованы новыми гранитными плитами.

Капремонт построенных три года назад фонтанов обойдётся бюджету в 11 млн рублей. Подрядчика муниципалитет отберёт через неделю. Работы должны быть выполнены до 16 апреля 2026 года.

Отметим, ранее редакция сообщала о попытке властей весной 2025 года определить исполнителя для обновления на нижней террасе Центральной набережной фонтанов «Каскад» и «Арка» за 8 млн рублей. Однако тогда аукцион оказался сорван. Желающих ремонтировать новые гидротехнические сооружения не нашлось.