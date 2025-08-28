Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублей

Средняя зарплата работников Волгоградской области по последним данным Росстата составила 69733 рубля. Такой размер средней зарплаты был зафиксирован в июне 2025 года. Это на 808 рублей больше, чем было в мае.

При этом темпы повышения средней зарплаты в регионе снизились. Например, в мае сравнению с апрелем она выросла на 2 тысячи 361 рубль.

За период с января по июнь этот показатель в регионе составил 65917 рублей. Волгоградская область среди субъектов Южного федерального округа занимает по размеру средней зарплаты четвертое место. Больше всего получают жители Краснодарского края – 72954 рубля, на втором месте расположилась Астраханская область – 67603 рубля. В Ростовской области средняя зарплата сотрудников за первое полугодие составила 66949 рублей. Традиционно в «хвосте» оказалась Калмыкия со скромным показателем – 54213 рублей.