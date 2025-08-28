Экономика

Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублей

Экономика 28.08.2025 14:46
0
28.08.2025 14:46


Средняя зарплата работников Волгоградской области по последним данным Росстата составила 69733 рубля. Такой размер средней зарплаты был зафиксирован в июне 2025 года. Это на 808 рублей больше, чем было в мае. 

При этом темпы повышения средней зарплаты в регионе снизились. Например, в мае  сравнению с апрелем она выросла на 2 тысячи 361 рубль. 

За период с января по июнь этот показатель в регионе составил 65917 рублей. Волгоградская область среди субъектов Южного федерального округа занимает по размеру средней зарплаты четвертое место. Больше всего получают жители Краснодарского края – 72954 рубля, на втором месте расположилась Астраханская область – 67603 рубля. В Ростовской области средняя зарплата сотрудников за первое полугодие составила 66949 рублей. Традиционно в «хвосте» оказалась  Калмыкия со скромным показателем – 54213 рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.08.2025 15:19
Экономика 28.08.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 11:28
Экономика 28.08.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 10:33
Экономика 28.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 08:48
Экономика 28.08.2025 08:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 08:04
Экономика 28.08.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2025 16:43
Экономика 27.08.2025 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2025 06:07
Экономика 27.08.2025 06:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2025 12:26
Экономика 26.08.2025 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2025 14:18
Экономика 25.08.2025 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2025 10:36
Экономика 23.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.08.2025 09:59
Экономика 23.08.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 16:37 Реклама
Экономика 21.08.2025 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2025 08:26
Экономика 21.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:38
Экономика 21.08.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:16
Экономика 21.08.2025 07:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
В Волжском рабочий погиб во время строительства нового цеха на территории «ВТЗ»Смотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВОСмотреть фотографии
08:48
Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Автотопливо подорожало в Волгоградской области на 8 копеекСмотреть фотографии
07:48
Прокуратура поможет пассажирам задержавшихся в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:28
Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаютсяСмотреть фотографии
05:51
Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:41
В РЖД предупредили о задержке поездов из-за атаки на станцию в Петров ВалеСмотреть фотографии
05:27
Пожар на желдороге возник из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:46
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда план «Ковёр» на фоне атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом суд рассмотрит дело о чадящем заводеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде прокуратура уличила инспектора ГАИ в служебном подлогеСмотреть фотографииCмотреть видео
 