Общество

Как получить загранпаспорт нового образца в Волгограде: все МФЦ и отделения ГУВД

Общество 10.12.2025 20:58
0
10.12.2025 20:58


Декабрь – самое время заняться планированием отпуска на 2026 год. Чтобы успеть к поездке, приступать к оформлению загранпаспорта нужно уже сейчас. Рассказываем, где в Волгограде сделать загранпаспорт и какие документы для  этого понадобятся.

Какой паспорт выбрать: биометрический или старого образца?

Биометрический паспорт (нового поколения)

Содержит электронный чип с данными владельца. Это особенно удобно при вылете из крупных аэропортов — не нужно будет стоять в очередях, а пройти паспортный контроль можно через автоматизированные системы пограничного контроля.

• Срок действия: 10 лет.

• Госпошлина: 6000 ₽.

• Фото: Снимок и отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет) возьмут непосредственно при подаче документов.

• Важно: В Волгограде не все МФЦ оборудованы кабинами для биометрии. Уточняйте этот момент при записи.


Паспорт старого образца

Классический документ без чипа. Подходит для редких поездок или, если нужно сэкономить.

• Срок действия: 5 лет.

• Госпошлина: 2000 ₽.

• Фото: Нужно принести 3 матовые фотографии 3,5×4,5 см, сделанные в фотосалоне.

Сроки изготовления загранпаспорта в Волгограде и области

• Подача заявления по месту постоянной прописки — до 1 месяца.

• Подача заявления НЕ по месту постоянной прописки — до 3 месяцев.

• При наличии допуска к гостайне — до 3 месяцев вне зависимости от прописки.

Сроки одинаковы для обоих типов паспортов. Рекомендуем подавать документы минимум за 2-3 месяца до планируемой поездки.

Куда обращаться в Волгограде? Все варианты

1. Отделы по вопросам миграции УМВД России по Волгограду

Основные подразделения находятся в каждом районе города. Записаться можно:

• Через портал «Госуслуги» (самый удобный способ, избегаете  очередей).

• По телефону горячей линии ГУ МВД.

• Через живую очередь непосредственно в отделении.

Адреса подразделений:




2. Многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы»

Волгоградская сеть МФЦ обширна, но не все центры оказывают услугу по оформлению биометрических паспортов. Подать заявление на получение паспорта можно через Госуслуги или в живой очереди в отделении МФЦ.

Адреса МФЦ в Волгограде:  


Важно: Предварительно уточните по телефону выбранного МФЦ, есть ли оборудование для снятия биометрических данных. 

3. Портал «Госуслуги» 

• Позволяет заполнить анкету без спешки.

• Выбираете удобное подразделение в Волгограде для последующего визита.

Необходимые документы


Внутренний паспорт РФ.

- Цифровое фото для анкеты (можно сделать дома, соблюдая требования портала).

- Данные о жизни за последние 10 лет: учеба, работа, служба в армии, периоды без деятельности.

- Для мужчин 18–30 лет (только для старого образца) — копия документа воинского учета.

- Действующий загранпаспорт (при наличии).

- Документы о смене ФИО (свидетельство о браке и т.д.).

Для ребенка до 14 лет:

- Заявление от родителя/опекуна.

- Свидетельство о рождении.

- Подтверждение гражданства РФ (если нет отметки в свидетельстве).

- Паспорт родителя/опекуна.

- Старый загранпаспорт ребенка (при наличии).

- Фото (цифровое для «Госуслуг» или бумажное для МФЦ).

Для подростков 14–18 лет:

- Заявление (подписывают и подросток, и родитель).

- Внутренний паспорт подростка.

- Паспорт родителя/опекуна.

- Старый загранпаспорт (если есть).

- Фото.

Важно: при наличии постоянного места жительства за границей потребуется документ, подтверждающий этот статус.

Лайфхаки для быстрого получения паспорта в Волгограде

1. Подавайте документы зимой или ранней весной — в это время меньше очередей, чем в предотпускной период (апрель-август).

2. Используйте запись через «Госуслуги» — это экономит несколько часов ожидания в отделениях.

3. Для жителей области — подавайте документы именно в том отделении, к которому относитесь по прописке, чтобы избежать увеличения срока до 3 месяцев.

4. Проверяйте режим работы выбранного МФЦ или отделения МВД — некоторые по субботам работают только по предварительной записи.

Жителям Волгограда и области оформлять загранпаспорт в 2025 году стало проще благодаря развитой сети МФЦ и возможности онлайн-записи. Главное — определиться с типом документа, подготовить полный пакет бумаг и подать заявление заранее. А если предпочитаете путешествия по России, то наша подборка неочевидных маршрутов выходного дня вас.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.12.2025 21:50
Общество 10.12.2025 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 20:58
Общество 10.12.2025 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 17:58
Общество 10.12.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 17:25
Общество 10.12.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 17:09
Общество 10.12.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 16:54
Общество 10.12.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 15:43
Общество 10.12.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 15:06
Общество 10.12.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 15:02
Общество 10.12.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 14:55
Общество 10.12.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 14:31
Общество 10.12.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 14:05
Общество 10.12.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 13:43
Общество 10.12.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 13:23
Общество 10.12.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 12:24
Общество 10.12.2025 12:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:50
О резком похолодании с пронизывающей метелью предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
21:19
Снижение цен на пять видов овощей увидел ВолгоградстатСмотреть фотографии
20:58
Как получить загранпаспорт нового образца в Волгограде: все МФЦ и отделения ГУВДСмотреть фотографии
20:25
Цены на все виды топлива выросли на волгоградских АЗССмотреть фотографии
20:13
Волгоградское водохранилище оказалось в середнячках по наполняемости в декабреСмотреть фотографии
19:43
Количество заразившихся гриппом и ОРВИ волгоградцев выросло на 15%Смотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области на льготные коммунальные тарифы заложили 1,6 млрдСмотреть фотографии
19:02
Отравитель лошадей катает детей? Под Волгоградом спасают коней после зверств живодераСмотреть фотографии
18:26
В России цены на социально значимые продукты в ноябре снизились на 7%Смотреть фотографии
17:58
В Волгограде брачный договор помог женщине отсудить у суженого квартируСмотреть фотографии
17:45
Песков посоветовал госслужащим осторожничать с разговорамиСмотреть фотографии
17:25
Волгоград украшают арт-объектами к Новому годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей ЛазаревСмотреть фотографии
17:09
В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:54
Владимир Путин наградил работников КФХ регионаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:02
Главврача саратовского онкодиспансера уволили после скандалаСмотреть фотографии
15:43
Ветераны СВО смогут бесплатно переобучиться в колледжахСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде главному энергетику кардиоцентра грозит срок за ЧП на подстанцииСмотреть фотографии
15:06
Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО 28-летним Денисом РоссохатскимСмотреть фотографии
14:55
Необходимость воспитания экологической ответственности обсудили на ЭкосоветеСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом простятся с экс-главой поселения Александром СаломатинымСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на ЖилгородокСмотреть фотографии
14:28
Пользователь соцсети в Волгограде осужден за одобрение убийства военного ВС РФСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде музей-панорама временно отказался от вечерних посетителейСмотреть фотографии
13:59
Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России – 2025»Смотреть фотографии
13:43
«Бесчеловечное преступление»: Владимир Сальный потребовал найти волгоградского отравителя лошадейСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом прокуратура взыскала ущерб за коммунальный фонтанСмотреть фотографии
12:55
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудованииСмотреть фотографии
 