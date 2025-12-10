Как получить загранпаспорт нового образца в Волгограде: все МФЦ и отделения ГУВД

Декабрь – самое время заняться планированием отпуска на 2026 год. Чтобы успеть к поездке, приступать к оформлению загранпаспорта нужно уже сейчас. Рассказываем, где в Волгограде сделать загранпаспорт и какие документы для этого понадобятся.
Какой паспорт выбрать: биометрический или старого образца?
Биометрический паспорт (нового поколения)
Содержит электронный чип с данными владельца. Это особенно удобно при вылете из крупных аэропортов — не нужно будет стоять в очередях, а пройти паспортный контроль можно через автоматизированные системы пограничного контроля.
• Срок действия: 10 лет.
• Госпошлина: 6000 ₽.
• Фото: Снимок и отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет) возьмут непосредственно при подаче документов.
• Важно: В Волгограде не все МФЦ оборудованы кабинами для биометрии. Уточняйте этот момент при записи.
Паспорт старого образца
Классический документ без чипа. Подходит для редких поездок или, если нужно сэкономить.
• Срок действия: 5 лет.
• Госпошлина: 2000 ₽.
• Фото: Нужно принести 3 матовые фотографии 3,5×4,5 см, сделанные в фотосалоне.
Сроки изготовления загранпаспорта в Волгограде и области
• Подача заявления по месту постоянной прописки — до 1 месяца.
• Подача заявления НЕ по месту постоянной прописки — до 3 месяцев.
• При наличии допуска к гостайне — до 3 месяцев вне зависимости от прописки.
Сроки одинаковы для обоих типов паспортов. Рекомендуем подавать документы минимум за 2-3 месяца до планируемой поездки.
Куда обращаться в Волгограде? Все варианты
1. Отделы по вопросам миграции УМВД России по Волгограду
Основные подразделения находятся в каждом районе города. Записаться можно:
• Через портал «Госуслуги» (самый удобный способ, избегаете очередей).
• По телефону горячей линии ГУ МВД.
• Через живую очередь непосредственно в отделении.
Адреса подразделений:
2. Многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы»
Волгоградская сеть МФЦ обширна, но не все центры оказывают услугу по оформлению биометрических паспортов. Подать заявление на получение паспорта можно через Госуслуги или в живой очереди в отделении МФЦ.
Адреса МФЦ в Волгограде:
Важно: Предварительно уточните по телефону выбранного МФЦ, есть ли оборудование для снятия биометрических данных.
3. Портал «Госуслуги»
• Позволяет заполнить анкету без спешки.
• Выбираете удобное подразделение в Волгограде для последующего визита.
Необходимые документы
Внутренний паспорт РФ.
- Цифровое фото для анкеты (можно сделать дома, соблюдая требования портала).
- Данные о жизни за последние 10 лет: учеба, работа, служба в армии, периоды без деятельности.
- Для мужчин 18–30 лет (только для старого образца) — копия документа воинского учета.
- Действующий загранпаспорт (при наличии).
- Документы о смене ФИО (свидетельство о браке и т.д.).
Для ребенка до 14 лет:
- Заявление от родителя/опекуна.
- Свидетельство о рождении.
- Подтверждение гражданства РФ (если нет отметки в свидетельстве).
- Паспорт родителя/опекуна.
- Старый загранпаспорт ребенка (при наличии).
- Фото (цифровое для «Госуслуг» или бумажное для МФЦ).
Для подростков 14–18 лет:
- Заявление (подписывают и подросток, и родитель).
- Внутренний паспорт подростка.
- Паспорт родителя/опекуна.
- Старый загранпаспорт (если есть).
- Фото.
Важно: при наличии постоянного места жительства за границей потребуется документ, подтверждающий этот статус.
Лайфхаки для быстрого получения паспорта в Волгограде
1. Подавайте документы зимой или ранней весной — в это время меньше очередей, чем в предотпускной период (апрель-август).
2. Используйте запись через «Госуслуги» — это экономит несколько часов ожидания в отделениях.
3. Для жителей области — подавайте документы именно в том отделении, к которому относитесь по прописке, чтобы избежать увеличения срока до 3 месяцев.
4. Проверяйте режим работы выбранного МФЦ или отделения МВД — некоторые по субботам работают только по предварительной записи.
Жителям Волгограда и области оформлять загранпаспорт в 2025 году стало проще благодаря развитой сети МФЦ и возможности онлайн-записи. Главное — определиться с типом документа, подготовить полный пакет бумаг и подать заявление заранее. А если предпочитаете путешествия по России, то наша подборка неочевидных маршрутов выходного дня вас.