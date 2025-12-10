Как получить загранпаспорт нового образца в Волгограде: все МФЦ и отделения ГУВД





Декабрь – самое время заняться планированием отпуска на 2026 год. Чтобы успеть к поездке, приступать к оформлению загранпаспорта нужно уже сейчас. Рассказываем, где в Волгограде сделать загранпаспорт и какие документы для этого понадобятся.

Какой паспорт выбрать: биометрический или старого образца?

Биометрический паспорт (нового поколения)

Содержит электронный чип с данными владельца. Это особенно удобно при вылете из крупных аэропортов — не нужно будет стоять в очередях, а пройти паспортный контроль можно через автоматизированные системы пограничного контроля.

• Срок действия: 10 лет.

• Госпошлина: 6000 ₽.

• Фото: Снимок и отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет) возьмут непосредственно при подаче документов.

• Важно: В Волгограде не все МФЦ оборудованы кабинами для биометрии. Уточняйте этот момент при записи.





Паспорт старого образца

Классический документ без чипа. Подходит для редких поездок или, если нужно сэкономить.

• Срок действия: 5 лет.

• Госпошлина: 2000 ₽.

• Фото: Нужно принести 3 матовые фотографии 3,5×4,5 см, сделанные в фотосалоне.

Сроки изготовления загранпаспорта в Волгограде и области

• Подача заявления по месту постоянной прописки — до 1 месяца.

• Подача заявления НЕ по месту постоянной прописки — до 3 месяцев.

• При наличии допуска к гостайне — до 3 месяцев вне зависимости от прописки.

Сроки одинаковы для обоих типов паспортов. Рекомендуем подавать документы минимум за 2-3 месяца до планируемой поездки.

Куда обращаться в Волгограде? Все варианты

1. Отделы по вопросам миграции УМВД России по Волгограду

Основные подразделения находятся в каждом районе города. Записаться можно:

• Через портал «Госуслуги» (самый удобный способ, избегаете очередей).

• По телефону горячей линии ГУ МВД.

• Через живую очередь непосредственно в отделении.

Адреса подразделений:













2. Многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы»

Волгоградская сеть МФЦ обширна, но не все центры оказывают услугу по оформлению биометрических паспортов. Подать заявление на получение паспорта можно через Госуслуги или в живой очереди в отделении МФЦ.

Адреса МФЦ в Волгограде:





Важно: Предварительно уточните по телефону выбранного МФЦ, есть ли оборудование для снятия биометрических данных.

3. Портал «Госуслуги»

• Позволяет заполнить анкету без спешки.

• Выбираете удобное подразделение в Волгограде для последующего визита.

Необходимые документы





Внутренний паспорт РФ.

- Цифровое фото для анкеты (можно сделать дома, соблюдая требования портала).

- Данные о жизни за последние 10 лет: учеба, работа, служба в армии, периоды без деятельности.

- Для мужчин 18–30 лет (только для старого образца) — копия документа воинского учета.

- Действующий загранпаспорт (при наличии).

- Документы о смене ФИО (свидетельство о браке и т.д.).

Для ребенка до 14 лет:

- Заявление от родителя/опекуна.

- Свидетельство о рождении.

- Подтверждение гражданства РФ (если нет отметки в свидетельстве).

- Паспорт родителя/опекуна.

- Старый загранпаспорт ребенка (при наличии).

- Фото (цифровое для «Госуслуг» или бумажное для МФЦ).

Для подростков 14–18 лет:

- Заявление (подписывают и подросток, и родитель).

- Внутренний паспорт подростка.

- Паспорт родителя/опекуна.

- Старый загранпаспорт (если есть).

- Фото.

Важно: при наличии постоянного места жительства за границей потребуется документ, подтверждающий этот статус.

Лайфхаки для быстрого получения паспорта в Волгограде

1. Подавайте документы зимой или ранней весной — в это время меньше очередей, чем в предотпускной период (апрель-август).

2. Используйте запись через «Госуслуги» — это экономит несколько часов ожидания в отделениях.

3. Для жителей области — подавайте документы именно в том отделении, к которому относитесь по прописке, чтобы избежать увеличения срока до 3 месяцев.

4. Проверяйте режим работы выбранного МФЦ или отделения МВД — некоторые по субботам работают только по предварительной записи.

Жителям Волгограда и области оформлять загранпаспорт в 2025 году стало проще благодаря развитой сети МФЦ и возможности онлайн-записи. Главное — определиться с типом документа, подготовить полный пакет бумаг и подать заявление заранее.