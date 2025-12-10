Музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде до 14 декабря включительно будет работать в сокращенном режиме. Посетителей в эти дни будут пускать только с 10:00 до 15:00 мск. Музей будет закрываться в будние дни раньше обычного на три часа и выходные дни – на пять часов в связи с проведением технических работ.

Напомним, что главный музей Волгограда в обычные дни работает до 18:00 мск, а в выходные – до 20:00 мск. После окончания технических работ музей вернется к своему привычному графику.

Фото из архива V102.RU