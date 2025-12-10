Общество

О резком похолодании с пронизывающей метелью предупредили волгоградцев

Общество 10.12.2025 21:50
Осадки в течение ближайших трех дней прогнозируют синоптики в Волгоградской области. По информации Волгоградского ЦГМС, в регионе продолжит идти снег, мокрый снег и дождь. Из-за перепадов температуры воздуха на дорогах ожидается гололедица. Ночью будет небольшой минус, а днем столбик термометра поднимется местами до +3 градусов.

К субботе, 13 декабря, погода еще больше испортится. В районах области осадки будут идти почти круглые сутки, прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах сохранится гололедица, будет бушевать метель с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Вьюга доберется и до Волгограда - скорость перемещения снежных хлопьев достигнет 20 метров в секунду. Если в первой половине дня в областном центре температура воздуха будет около +3 градусов, то к концу дня ожидается уже -4 градуса.


