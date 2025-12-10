Главврача саратовского онкодиспансера уволили после скандала





В Саратове после скандала уволили главного врача областного онкодиспансера Бориса Мейлаха. Об этом сегодня, 10 декабря, со ссылкой на региональный Минздрав сообщило ИА «СарИнформ». По данным издания, Мейлах покинул должность по соглашению сторон.

Уточняется, что Мейлах был назначен главой онкодиспансера в декабре 2024 года, а уже через месяц – в январе 2025-го сотрудники диспансера анонимно пожаловались на нового руководителя.

– Персонал диспансера обратил внимание на оскорбления и агрессию со стороны главврача, а также на его «нелогичные, спорные распоряжения». Сообщалось, что более 20 человек якобы решили уволиться, – сообщает саратовское издание.

В минздраве подтверждали факт увольнения сотрудников диспансера, однако подчеркивали, что речь шла об увольнении только управленческого персонала.

– Минздрав запускал внутреннюю проверку, но так и не нашел существенных нарушений, – напоминает «СарИнформ».