Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Рамилю Салманову, который в своем комментарии в соцсети из Волгограда фактически одобрил убийство российского военнослужащего членом полка «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией).

- В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима, - сообщили в суде.

Салманова признали виновным по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Установлено, что он трижды, находясь в Челябинске, совершил публичное оправдание терроризма, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Так, 29 августа, 23 сентября и 9 октября 2022 года он разместил текстовые комментарии в соцсети, в которых призывал к осуществлению насильственных действий в отношении россиян.

А уже 15 июля 2024 года, находясь в Волгограде, Салманов, после просмотра видеозаписи об убийстве российского военного, оставил одобрительный комментарий в отношении того, кто это сделал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.