Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей Лазарев





Десятым этапом завершился Открытый региональный чемпионат по боулингу на дорожках развлекательного центра «Гиппопо». В соревнованиях приняли участие более сорока спортсменов.

На этапе квалификации лидером соревнований стал Артур Егозарьян (215,5 в среднем за партию) – один из главных конкурентов в борьбе за звание чемпиона сезона 2025 года. Вторым был Пётр Калачев (209,33), на третьем месте Сергей Григоренко из Лермонтово (205,83).

Из других претендентов на титул Пётр Марченко был 12-м (189,23), а Сергей Лазарев и вовсе двадцатым (182,67). Причем это было последнее место, которое позволяло продолжить борьбу в Раунде Робин. От полной «трагедии» Лазарева спасли 5 кегль, которые «не добил» Павел Джумаев.

В Раунде Робин, где играются матчи друг против друга, ситуация стала меняться. Марченко в семи играх одержал 5 побед, а Лазарев с Егозарьяном – по 6. Шесть побед одержал и Андрей Белов, который с седьмого места в квалификации поднялся на второе. Лазарев взошел на третье, а Марченко – на четвертое. Егозарьян же еще больше оторвался от преследователей и забронировал себе место в финале степледдера (стыковые матчи за места на пьедестале в зависимости от занятых мест в Раунде Робин).

В первом стыке Лазарев разгромил Петра Марченко – 237:201. Далее в тяжелом матче Сергей с трудом победил Белова – 168:160 и финал турнира, и года, словно по заказу свёл двух лидеров сезона: Лазарев – Егозарьян. Настоящий «золотой финал». Победитель становился чемпионом. И тут безоговорочный лидер последнего этапа дрогнул. А лидер сезона (перед последним этапом Лазарев опережал Егозарьяна всего на одно очко) наоборот поймал свою игру и победил – 192:168. Бронза чемпионата досталась Марченко.