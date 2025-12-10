Общество

В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под Волгоградом

Общество 10.12.2025 17:09
0
10.12.2025 17:09


10 декабря в Госдуме прокомментировали скандал с отравлением пяти лошадей в Волжском Волгоградской области. Депутат Владимир Бурматов назвал произошедшее садизмом и пообещал взять расследование происшествия на контроль.

- По нашей линии будет проведена работа со следственными органами и органами прокурорского надзора, потому что это статья, которой должно заниматься МВД. Здесь очевиден факт жестокого обращения с животными и садизма. Это уголовная статья. Срок за нее предусмотрен до пяти лет лишения свободы, так как пострадало более двух животных. Внимание этому делу будет уделено самое серьезное, - отметил парламентарий.

Ранее редакция уже рассказывала о произошедшем. В ночь с 5 на 6 декабря неизвестный пробрался в конный клуб в Волжском, где отравил животных предположительно кислотой. Добавим, что в апреле 2025 года заводчица уже сообщала о гибели двух лошадей, однако до сих пор правоохранительные органы так и не установили виновного.

Фото: Госдума

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.12.2025 17:58
Общество 10.12.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 17:25
Общество 10.12.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 17:09
Общество 10.12.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 16:54
Общество 10.12.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 15:43
Общество 10.12.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 15:06
Общество 10.12.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 15:02
Общество 10.12.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 14:55
Общество 10.12.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 14:31
Общество 10.12.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 14:05
Общество 10.12.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 13:43
Общество 10.12.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 13:23
Общество 10.12.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 12:24
Общество 10.12.2025 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.12.2025 12:11
Общество 10.12.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2025 10:44
Общество 10.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:43
Количество заразившихся гриппом и ОРВИ волгоградцев выросло на 15%Смотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области на льготные коммунальные тарифы заложили 1,6 млрдСмотреть фотографии
19:02
Отравитель лошадей катает детей? Под Волгоградом спасают коней после зверств живодераСмотреть фотографии
18:26
В России цены на социально значимые продукты в ноябре снизились на 7%Смотреть фотографии
17:58
В Волгограде брачный договор помог женщине отсудить у суженого квартируСмотреть фотографии
17:45
Песков посоветовал госслужащим осторожничать с разговорамиСмотреть фотографии
17:25
Волгоград украшают арт-объектами к Новому годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей ЛазаревСмотреть фотографии
17:09
В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:54
Владимир Путин наградил работников КФХ регионаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:02
Главврача саратовского онкодиспансера уволили после скандалаСмотреть фотографии
15:43
Ветераны СВО смогут бесплатно переобучиться в колледжахСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде главному энергетику кардиоцентра грозит срок за ЧП на подстанцииСмотреть фотографии
15:06
Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО 28-летним Денисом РоссохатскимСмотреть фотографии
14:55
Необходимость воспитания экологической ответственности обсудили на ЭкосоветеСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом простятся с экс-главой поселения Александром СаломатинымСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на ЖилгородокСмотреть фотографии
14:28
Пользователь соцсети в Волгограде осужден за одобрение убийства военного ВС РФСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде музей-панорама временно отказался от вечерних посетителейСмотреть фотографии
13:59
Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России – 2025»Смотреть фотографии
13:43
«Бесчеловечное преступление»: Владимир Сальный потребовал найти волгоградского отравителя лошадейСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом прокуратура взыскала ущерб за коммунальный фонтанСмотреть фотографии
12:55
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудованииСмотреть фотографии
12:24
УФНС рекомендует волгоградцам встретить Новый год без долгов по налогамСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «обнулили» опасный сыр и его производствоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде гордума ограничит площадь садовых участков 25 соткамиСмотреть фотографии
11:59
Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Гостиницу «Ахтуба» в Волжском опечатали по решению судаСмотреть фотографии
 