В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под Волгоградом





10 декабря в Госдуме прокомментировали скандал с отравлением пяти лошадей в Волжском Волгоградской области. Депутат Владимир Бурматов назвал произошедшее садизмом и пообещал взять расследование происшествия на контроль.

- По нашей линии будет проведена работа со следственными органами и органами прокурорского надзора, потому что это статья, которой должно заниматься МВД. Здесь очевиден факт жестокого обращения с животными и садизма. Это уголовная статья. Срок за нее предусмотрен до пяти лет лишения свободы, так как пострадало более двух животных. Внимание этому делу будет уделено самое серьезное, - отметил парламентарий.

Ранее редакция уже рассказывала о произошедшем. В ночь с 5 на 6 декабря неизвестный пробрался в конный клуб в Волжском, где отравил животных предположительно кислотой. Добавим, что в апреле 2025 года заводчица уже сообщала о гибели двух лошадей, однако до сих пор правоохранительные органы так и не установили виновного.

Фото: Госдума