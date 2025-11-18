Транспорт

В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСК

Транспорт 18.11.2025 20:15
0
18.11.2025 20:15


Электронный аукцион на разработку проектной документации по ремонту моста через Волго-Донской судоходный канал 18 ноября объявлен в Волгограде. Начальная стоимость контракта составляет 8 миллионов рублей, сообщает V102.RU.

- Проект ремонта будет предусматривать: обновление мостового полотна, замену и ремонт деформационных швов, усиление и ремонт пролётных строений, восстановление опорных частей и самих опор, ремонт конусов и подходов к мосту, замену парапетных ограждений и перил. Кроме того, в перечень работ войдут ремонт опор контактной сети трамвая и наружного освещения моста, - пояснили в администрации Волгограда.

Согласно техзаданию, подрядная организация должна будет провести детальное предпроектное обследование конструкций, результаты которого будут учтены в проекте.

Готовый проект должен быть готов к середине лета 2026 года.

Напомним, что в начале ноября текущего года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы волгоградцев в соцсетях на состояние мостового сооружения и поручил возбудить уголовное дело.

Тогда сообщалось, что конструкции и асфальтовое покрытие на мосту разрушаются, на полотне имеются многочисленные ямы. Проезд транспорта затруднен, однако ремонт сооружения не проводится. 

В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту была организована процессуальная проверка. 

В мэрии Волгограда сообщили, что мост через ВДСК был введён в эксплуатацию в середине прошлого столетия. Его протяжённость составляет почти 213 метров, а ширина — более 25 метров. Сооружение включает в себя четыре полосы для движения автотранспорта, двухпутную трамвайную линию шириной 7 м, проезжую часть шириной почти 12 м и два тротуара с обеих сторон сооружения по три метра каждый. 

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
18.11.2025 20:15
Транспорт 18.11.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.11.2025 16:17
Транспорт 17.11.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.11.2025 13:21
Транспорт 06.11.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.10.2025 17:04
Транспорт 31.10.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.10.2025 12:32
Транспорт 30.10.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.10.2025 14:28
Транспорт 29.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.10.2025 10:10
Транспорт 29.10.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.10.2025 18:48
Транспорт 27.10.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.10.2025 15:55
Транспорт 25.10.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.10.2025 11:58
Транспорт 25.10.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.10.2025 14:14
Транспорт 24.10.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.10.2025 12:20
Транспорт 24.10.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 20:49
Транспорт 23.10.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 16:57
Транспорт 23.10.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.10.2025 11:54
Транспорт 23.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
Волгоградским бизнесменам с 2026 года разрешат не платить страховые взносыСмотреть фотографии
20:52
«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мираСмотреть фотографии
20:44
В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
20:02
В Михайловке госнаграды погибших участников СВО передали их роднымСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде установили временные знаки «Сталинград»Смотреть фотографии
19:03
В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулямиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде суд оштрафовал топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» ГаврюченковаСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погибСмотреть фотографии
16:47
Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имениСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинцаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде отдали под суд 17-летнего радикала за организацию экстремистской ячейкиСмотреть фотографии
15:38
Бочаров принял участие в закладке ледокола Сталинград с Владимиром ПутинымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
«Солисты Москвы» и поэма маршала: Волгоград отметит 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:45
Елена Береговая стала новой главой Камышинского районаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские туристы столкнулись с «охлаждением» SIM-картСмотреть фотографии
14:06
Чиновница проработала почти 19 лет в саратовской администрации с поддельным дипломомСмотреть фотографии
13:41
Под Волгоградом супруга погибшего участника СВО через суд лишила его родителей выплатСмотреть фотографии
13:03
Краснокнижный «ведьмин» гриб нашла пастушка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Ростов попал в перечень городов с самым грязным воздухомСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом осудят коммерсанта, который год не платил зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
11:59
«Это прискорбная правда»: суд в Волгограде освободил от наказания убийц родных певца ШаляпинаСмотреть фотографии
10:39
После гибели трех человек в загоревшемся после ДТП авто под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
10:19
В центре Волгограда иномарка отправила электровелосипедста в больницуСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские коммунальщики ликвидировали условную аварию на сетяхСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам напомнили о сроках замены правСмотреть фотографии
10:02
«Нет ни здоровья, ни денег»: незаконно осужденный экс-директор училища в Волгоградской области погряз в судахСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцев предупредили о возможности встретить новый год в темнотеСмотреть фотографии
 