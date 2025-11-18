В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСК

Электронный аукцион на разработку проектной документации по ремонту моста через Волго-Донской судоходный канал 18 ноября объявлен в Волгограде. Начальная стоимость контракта составляет 8 миллионов рублей, сообщает V102.RU.

- Проект ремонта будет предусматривать: обновление мостового полотна, замену и ремонт деформационных швов, усиление и ремонт пролётных строений, восстановление опорных частей и самих опор, ремонт конусов и подходов к мосту, замену парапетных ограждений и перил. Кроме того, в перечень работ войдут ремонт опор контактной сети трамвая и наружного освещения моста, - пояснили в администрации Волгограда.

Согласно техзаданию, подрядная организация должна будет провести детальное предпроектное обследование конструкций, результаты которого будут учтены в проекте.

Готовый проект должен быть готов к середине лета 2026 года.

Напомним, что в начале ноября текущего года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы волгоградцев в соцсетях на состояние мостового сооружения и поручил возбудить уголовное дело.

Тогда сообщалось, что конструкции и асфальтовое покрытие на мосту разрушаются, на полотне имеются многочисленные ямы. Проезд транспорта затруднен, однако ремонт сооружения не проводится.

В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту была организована процессуальная проверка.

В мэрии Волгограда сообщили, что мост через ВДСК был введён в эксплуатацию в середине прошлого столетия. Его протяжённость составляет почти 213 метров, а ширина — более 25 метров. Сооружение включает в себя четыре полосы для движения автотранспорта, двухпутную трамвайную линию шириной 7 м, проезжую часть шириной почти 12 м и два тротуара с обеих сторон сооружения по три метра каждый.

Фото из архива V102.RU