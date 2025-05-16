В Центральном районе Волгограда с понедельника, 19 мая, заканчивается тестовый режим на 14 участках улиц, где ранее можно было оставлять автомобили не боясь штрафов за неуплату парковки, передает V102.RU.

- С 19 мая платная парковка начинает функционировать в полном объеме – в случае неоплаты услуги к автовладельцам будут применяться штрафные санкции, - сообщили в мэрии.

Отметим, что речь идет об улицах, которые примыкают или расположены поблизости от площади Павших борцов. Ранее здесь сделали пешеходной саму площадь, где ранее свободно парковались автомобилисты, а все ближайшие улицы оборудовали знаками платной парковки. Однако с 17 марта они работали в тестовом режиме.





Это парковочные пространства, расположенные по следующим адресам:

- площадка возле ресторана «Маяк» (наб. 62-й Армии,1А) Зона 909

- ул. Краснознаменская (от ул. Советской до ул. Глубокоовражной) Зона 116, 129, 130

- ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Мира) Зона 133

- ул. Володарского (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической) Зона 136, 137, 904

- пл. Павших Борцов (проезды от ул. Мира до пр. им. В.И. Ленина) Зона 139, 140

- ул. Гоголя Зона 113, 902

- ул. Волгодонская Зона 110, 903

- ул. Островского Зона 111

- ул. Комсомольская (от ул. Советской до ул. Коммунистической) Зона 124

- ул. Коммунистическая (от ул. Гоголя до ул. Володарского) Зона 109

- ул. Глубокоовражная (от ул. Володарского до ул. Краснознаменской) Зона 138

- ул. 10-й дивизии НКВД Зона 131

- ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской) Зона 132, 134, 135, 141

- пр. им. Ленина в районе ЗАГС Центрального района (пр. им. Ленина, 5) Зона 910.

В мэрии отмечают, что работать новые платные парковки будут по аналогии с уже функционирующими. Здесь установлены дорожные знаки и информационные щиты, нанесена специальная разметка.

Напомним, платные парковки были одобрены Волгоградской городской думой в июне 2023 года. Новый порядок начал действовать в мае 2024 года с привокзальной площади, затем он был введён на улично-дорожной сети, примыкающей к Центральной набережной. С 19 мая зона платной парковки охватит практически весь центр города.