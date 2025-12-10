В Волгограде брачный договор помог женщине отсудить у суженого квартиру





В Дзержинском районе Волгограда суд поставил точку в деле о совместном проживании бывших супругов. Женщина обратилась с иском о принудительном выселении бывшего мужа из квартиры.

Жилплощадь была приобретена волгоградкой ещё до замужества, однако во время отношений мужчина прописался у своей любимой.

- 2 декабря 2024 года брак между ними был расторгнут. Перед этим супруги заключили брачный договор, в котором определили режим совместно нажитого имущества. Помимо совместно нажитого имущества с ответчиком, у истца имеется личное имущество, которое было приобретено до заключения брака, в том числе спорная недвижимость, - сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Несмотря на развод, экс-супруг отказался выписываться из квартиры жены, продолжая здесь проживать.

Отметим, на основании брачного договора женщина подготовила иск с требованием выселить мужа. Суд позицию волгоградки поддержал, обязав ответчика выехать из жилого помещения без предоставления иной жилплощади. Решение может быть обжаловано.