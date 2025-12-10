Количество заразившихся гриппом и ОРВИ волгоградцев выросло на 15%





За 49-ю неделю 2025 года в Волгоградской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ 11706 человек. При этом за предыдущую неделю чихающих и температурящих жителей было меньше – 10149 человек. В комитете здравоохранения отметили прирост числа случаев ОРВИ и гриппа в целом на 15,3%.

Однако в настоящее время на территории Волгоградской области в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется на уровне значительно ниже среднероссийских показателей - ниже эпидемического порога на 23,6% и составляет 47,7 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения.



Низкий уровень заболеваемости жителей области обусловлен, в том числе, и высоким уровнем коллективного иммунитета, отметили в облкомздраве.