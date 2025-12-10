Песков посоветовал госслужащим осторожничать с разговорами





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал госслужащим быть осторожными на фоне возможных угроз со стороны спецслужб иных государств, в том числе «вражеских». По данным RTVI, так он прокомментировал заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев якобы может прослушивать Кремль.

– Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными, – цитата из высказывания Пескова.

По словам Буданова, украинские спецслужбы якобы получают деньги на прослушку чиновников в Кремле. Однако это заявление подверг сомнениям замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с корреспондентами «Говорит Москва» последний предположил, что слова Буданова о прослушке – это сего лишь игра «на население Украины» и страны Запада.

Юрий Швыткин не исключил, что спецслужбы Украины предпринимают попытки подслушивать российских чиновников, однако убежден, что Россия располагает достаточными техническими средствами «для того, чтобы противодействовать деятельности со стороны противника».

Фото: kremlin.ru.