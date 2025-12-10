Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько дней





Гидрометцентр вновь предупредил волгоградцев об опасных погодных явлениях. Специалисты выпустили для региона сразу два оповещения о жёлтом уровне опасности.

С 1:00 до 14:00 11 декабря в отдельных районах ожидаются опасные гололедно-изморозевые явления. Кроме того, отдельное предупреждение специалисты выпустили для водителей. По данным синоптиков, на фоне мокрого снега и ночных заморозков вплоть до 11:00 13 декабря дороги региона могут периодически покрываться ледяной коркой, что повышает риски дорожно-транспортных происшествий.

Отметим, ранее редакция сообщала о серии ДТП, произошедших в Волгоградской области после начала мокрого снега. Так, в Еланском районе на трассе Елань-Самойловка улетела в кювет фура. Ещё два грузовика попали в аварии на территории Михайловки и Новоаннинского районов.