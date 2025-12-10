Общество

Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько дней

Общество 10.12.2025 15:06
10.12.2025 15:06


Гидрометцентр вновь предупредил волгоградцев об опасных погодных явлениях. Специалисты выпустили для региона сразу два оповещения о жёлтом уровне опасности.

С 1:00 до 14:00 11 декабря в отдельных районах ожидаются опасные гололедно-изморозевые явления. Кроме того, отдельное предупреждение специалисты выпустили для водителей. По данным синоптиков, на фоне мокрого снега и ночных заморозков вплоть до 11:00 13 декабря дороги региона могут периодически покрываться ледяной коркой, что повышает риски дорожно-транспортных происшествий.

Отметим, ранее редакция сообщала о серии ДТП, произошедших в Волгоградской области после начала мокрого снега. Так, в Еланском районе на трассе Елань-Самойловка улетела в кювет фура. Ещё два грузовика попали в аварии на территории Михайловки и Новоаннинского районов.

Лента новостей

17:25
Волгоград украшают арт-объектами к Новому годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей ЛазаревСмотреть фотографии
17:09
В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:54
Владимир Путин наградил работников КФХ регионаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:02
Главврача саратовского онкодиспансера уволили после скандалаСмотреть фотографии
15:43
Ветераны СВО смогут бесплатно переобучиться в колледжахСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде главному энергетику кардиоцентра грозит срок за ЧП на подстанцииСмотреть фотографии
15:06
Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО 28-летним Денисом РоссохатскимСмотреть фотографии
14:55
Необходимость воспитания экологической ответственности обсудили на ЭкосоветеСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом простятся с экс-главой поселения Александром СаломатинымСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на ЖилгородокСмотреть фотографии
14:28
Пользователь соцсети в Волгограде осужден за одобрение убийства военного ВС РФСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде музей-панорама временно отказался от вечерних посетителейСмотреть фотографии
13:59
Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России – 2025»Смотреть фотографии
13:43
«Бесчеловечное преступление»: Владимир Сальный потребовал найти волгоградского отравителя лошадейСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом прокуратура взыскала ущерб за коммунальный фонтанСмотреть фотографии
12:55
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудованииСмотреть фотографии
12:24
УФНС рекомендует волгоградцам встретить Новый год без долгов по налогамСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «обнулили» опасный сыр и его производствоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде гордума ограничит площадь садовых участков 25 соткамиСмотреть фотографии
11:59
Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Гостиницу «Ахтуба» в Волжском опечатали по решению судаСмотреть фотографии
11:34
В райцентре Волгоградской области насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
11:30
Ростовчане выбились в лидеры по борьбе с коррупцией в чиновничьих кабинетахСмотреть фотографии
11:12
МВД ищет волгоградца, залившего лошадям рты кислотой в конном клубеСмотреть фотографии
11:12
Под Волгоградом двое госпитализированы после ДТП на региональной трассеСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области в снегопад три фуры слетели в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Устроивший стрельбу на свадьбе волгоградец будет ожидать суда в СИЗОСмотреть фотографии
 