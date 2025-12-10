Волгоград украшают арт-объектами к Новому году





В Волгограде в преддверии новогодних праздников украсят порядка 170 деревьев, а также установят арт-объекты и инсталляции. Как уточнили в мэрии, украшения появятся во всех районах города.





Всего на территории города будет размещено порядка 30 праздничных деревьев. На общественных территориях также установят светодиодные арт-объекты и инсталляции. Областной центр украсят порядка 140 разнообразных декоративных элементов.

В Центральном районе, в Горсаду, уже ведется установка арт-объекта «Камин», а на пересечении пр. им. Ленина и ул. Комсомольской рядом с театром кукол смонтированы новогодние деревья. Светодиодные гирлянды и елочные игрушки уже висят на территории сада на большой живой ели, а поблизости установлен арт-объект - «Снеговики-музыканты».

Сквер на площади Чекистов также украсили световые арки. Большая часть конструкций была приобретена в предыдущие годы.

Видео: администрация Волгограда