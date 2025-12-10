Под Волгоградом прокуратура взыскала ущерб за коммунальный фонтан

В Светлоярском районе Волгоградской области природоохранная прокуратура заставила коммунальщиков раскошелиться после аварии на канализационной магистрали. Местный МУП допустил загрязнение почвы.
- Ущерб, причиненный почвам из-за загрязнения земель, составил около 3 млн рублей. С целью взыскания вреда межрайонный природоохранный прокурор обратился с иском в суд, — сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Отметим, судебная инстанция поддержала требования надзорного органа. Муниципальному предприятию теперь предстоит изыскать миллионы на компенсацию ущерба.
Фото: из архива ИА «Высота 102»