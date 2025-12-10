Общество

«Бесчеловечное преступление»: Владимир Сальный потребовал найти волгоградского отравителя лошадей

10.12.2025
Почетный гражданин Волгоградской области, председатель контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ и член общественной палаты Волгограда Владимир Сальный выразил возмущение повторным отравлением лошадей в конном клубе «У озера». 

– Это бесчеловечное преступление обязательно должно быть расследовано и доведено до конца. Я глубоко возмущен произошедшим и знаю, что мои эмоции разделяют тысячи людей, которых до глубины души потрясло покушение на животных. Пожалуйста, передайте слова поддержки сотрудникам клуба, которые сейчас спасают лошадей, – заявил Владимир Иванович. 

По словам почетного гражданина Волгоградской области, он и сам с детства занимался лошадьми, и, еще будучи студентом Волгоградского сельскохозяйственного института, принимал участие в скачках. Сегодня он не может представить, что нашелся человек, который сознательно шел убивать этих умнейших и красивейших животных.

Между тем, в конном клубе «У озера» поделились с корреспондентом ИА «Высота 102» информацией о состоянии изувеченных кислотой лошадей. 

По словам сотрудников, состояние одного коня остается тяжелым.

– К сожалению, он не ест и не пьет. Скорее всего, мы будем кормить его через зонд из-за серьезных  травм слизистой. Еще одна лошадь вроде бы идет на поправку. Состояние еще троих лошадей вызывает у нас опасение – честно, не знаем, что ждать, – рассказали в клубе. 

Сотрудники клуба также подтвердили, что уголовное дело, возбужденное по факту первого отравления лошадей в апреле этого года, было приостановлено и не расследовалось. 

Мы до сих пор не получили официальной информации о том, что дело было возбуждено и о том, что оно было приостановлено. Всю информацию приходилось добывать самостоятельно и это было нелегко. Нам так и не пояснили, почему дело приостановили, ни о каких следственных действиях, если они проводились, мы тоже не знали. Что касается нас, то мы еще весной дали свои показания, передали пачку документов – история болезни и смерти наших лошадей, начиная от того, как мы их лечили, и заканчивая причиной их смерти, заверенную ветеринарными врачами. К сожалению, больше на нас не выходили. Но мы надеемся, что после повторного отравления лошадей дела, наконец, начнут расследовать. Ведь безнаказанность может породить и последующие преступления, – заявили в клубе. 

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря были отравлены пять лошадей. На территорию клуба пробрался мужчина, который залил кислотную жидкость в рот лошадям.  Он был в маске и перчатках. Однако сотрудники клуба уверены, что это был человек, причастный к отравлению двоих лошадей в апреле этого года. Он ввел животным смертельные инъекции. В итоге два коня скончались в мучениях, несмотря на попытки их спасти. И первое, и второе отравления лошадей вызвали огромный общественный резонанс и осуждение этого преступления. Однако виновник до сих пор не установлен. 

Коллаж: архив ИА «Высота 102», МТВ.ОНЛАЙН

