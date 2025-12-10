



Льготные коммунальные тарифы предложено сохранить в Волгоградской области. Соответствующая инициатива была озвучена накануне на заседании комитета регпарламента по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости.

В частности, в 2026 году на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные услуги и техническую воду для населения, в бюджете Волгоградской области запланировано порядка 1,6 млрд рублей.



Тарифы на эти коммунальные услуги регулируются государством, подчеркнули в облдуме. Они устанавливаются для потребителей каждой ресурсоснабжающей организации во всех муниципальных образованиях региона – при этом коммунальные платежи не должны превышать предельный индекс, определяемый для Волгоградской области Правительством РФ. Для жителей действуют льготные тарифы, которые ниже экономически обоснованных расценок на услуги теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения – разницу ресурсоснабжающим предприятиям компенсируют из региональной казны. Законом об областном бюджете на эти цели в 2025 году предусмотрены 1 млрд 896 млн рублей, основная часть которых уже выплачена.



Вместе с тем в Волгоградской области продолжают действовать меры социальной поддержки по оплате ЖКУ для федеральных и региональных льготников. Если расходы жителя региона на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют выше 22% совокупного дохода семьи, он имеет право на получение субсидий.



