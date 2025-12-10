Владимир Путин наградил работников КФХ региона

Сегодня, 10 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, на этот раз глава государства отметил заслуги работников КФХ Волгоградской области.
Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждены:
Алтынбаев Евгений – главный гидротехник ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Донское"»;
Павел Андреев – специалист по обслуживанию системы полива ИП – главы КФХ Павла Чердынцева;
Андрей Владыкин – бригадир полеводческой бригады КФХ Александра Колесниченко;
Александр Коротков – главный агроном акционерного общества «им. Калинина»;
Виталий Макаров – водитель автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Паритет-Агро».
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено:
Андрею Алехину – водителю автомобиля акционерного общества «им. Кирова»;
Александру Бородаеву – индивидуальному предпринимателю – главе КФХ;
Сергею Цибину – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Красный путиловец».
Фото: kremlin.ru