В России цены на социально значимые продукты в ноябре снизились на 7%





В России минимальные цены на социально значимые продукты в торговых сетях в ноябре снизились на 7% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

Значительное снижение цен зафиксировано на рис (-38%), а также овощи борщевого набора (-24%). Кроме того, подешевели белокочанная капуста (-30%), картофель (-28%), лук (-21%), свекла (-21%) и морковь (-15%).

Также наблюдается снижение цен на сливочное масло (-17%), соль (-19%), сахар-песок (-14%), куриные яйца (-14%) и говядину (-13,5%). Также, по данным экспертов, подешевели пшеничная мука (-12%), баранина (-6,8%), вермишель (-8%) и пшено (-1,4%).