Экономика

В России цены на социально значимые продукты в ноябре снизились на 7%

Экономика 10.12.2025 18:26
0
10.12.2025 18:26


В России минимальные цены на социально значимые продукты в торговых сетях в ноябре снизились на 7% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

Значительное  снижение цен зафиксировано на рис (-38%), а также овощи борщевого набора (-24%). Кроме того, подешевели белокочанная капуста (-30%), картофель (-28%), лук (-21%), свекла (-21%) и морковь (-15%). 

Также наблюдается снижение цен на сливочное масло (-17%), соль (-19%), сахар-песок (-14%), куриные яйца (-14%) и говядину (-13,5%). Также, по данным экспертов, подешевели пшеничная мука (-12%), баранина (-6,8%), вермишель (-8%) и пшено (-1,4%).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.12.2025 19:25
Экономика 10.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.12.2025 18:26
Экономика 10.12.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.12.2025 16:08
Экономика 10.12.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.12.2025 11:59
Экономика 10.12.2025 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2025 08:45
Экономика 10.12.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.12.2025 14:12
Экономика 09.12.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.12.2025 15:34
Экономика 08.12.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.12.2025 14:14 Реклама
Экономика 08.12.2025 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2025 09:21
Экономика 07.12.2025 09:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.12.2025 10:17
Экономика 06.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.12.2025 20:55
Экономика 05.12.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.12.2025 13:59
Экономика 05.12.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.12.2025 13:42 Реклама
Экономика 05.12.2025 13:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2025 11:07
Экономика 05.12.2025 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2025 10:48
Экономика 05.12.2025 10:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:43
Количество заразившихся гриппом и ОРВИ волгоградцев выросло на 15%Смотреть фотографии
19:25
В Волгоградской области на льготные коммунальные тарифы заложили 1,6 млрдСмотреть фотографии
19:02
Отравитель лошадей катает детей? Под Волгоградом спасают коней после зверств живодераСмотреть фотографии
18:26
В России цены на социально значимые продукты в ноябре снизились на 7%Смотреть фотографии
17:58
В Волгограде брачный договор помог женщине отсудить у суженого квартируСмотреть фотографии
17:45
Песков посоветовал госслужащим осторожничать с разговорамиСмотреть фотографии
17:25
Волгоград украшают арт-объектами к Новому годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей ЛазаревСмотреть фотографии
17:09
В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:54
Владимир Путин наградил работников КФХ регионаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:02
Главврача саратовского онкодиспансера уволили после скандалаСмотреть фотографии
15:43
Ветераны СВО смогут бесплатно переобучиться в колледжахСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде главному энергетику кардиоцентра грозит срок за ЧП на подстанцииСмотреть фотографии
15:06
Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО 28-летним Денисом РоссохатскимСмотреть фотографии
14:55
Необходимость воспитания экологической ответственности обсудили на ЭкосоветеСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом простятся с экс-главой поселения Александром СаломатинымСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на ЖилгородокСмотреть фотографии
14:28
Пользователь соцсети в Волгограде осужден за одобрение убийства военного ВС РФСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде музей-панорама временно отказался от вечерних посетителейСмотреть фотографии
13:59
Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России – 2025»Смотреть фотографии
13:43
«Бесчеловечное преступление»: Владимир Сальный потребовал найти волгоградского отравителя лошадейСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом прокуратура взыскала ущерб за коммунальный фонтанСмотреть фотографии
12:55
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудованииСмотреть фотографии
12:24
УФНС рекомендует волгоградцам встретить Новый год без долгов по налогамСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «обнулили» опасный сыр и его производствоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде гордума ограничит площадь садовых участков 25 соткамиСмотреть фотографии
11:59
Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Гостиницу «Ахтуба» в Волжском опечатали по решению судаСмотреть фотографии
 