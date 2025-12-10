Экономика

Снижение цен на пять видов овощей увидел Волгоградстат

Экономика 10.12.2025 21:19
10.12.2025 21:19


Итоги очередного мониторинга цен на продукты питания опубликовал сегодня, 10 декабря, Волгоградстат. По данным статистического ведомства, больше всего подорожали консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания – на 3,48% (697 рубля за кг) и 2,6% (473,18 рубля за кг) соответственно. Стоимость творога увеличилась  на 1,18% (436 рубля за кг), сосисок – на 1,24% (469 рублей).

Яйца стали стоить меньше на сотые доли процента, остановившись на средней цене в 74,68 рубля за десяток. В то же время рис подорожал на 1,4% - до 79,58 рубля. А вот пшено подешевело на 1,2% (42,11 рубля).

Необычная тенденция зафиксирована в группе овощей. Пять видов овощей, по информации Волгоградстата, по итогам предыдущей недели стали дешевле – это картофель, помидоры, огурцы, свекла, морковь и помидоры. Заметнее всего снизились цены на помидоры – почти на 4% (176 рубля за кг). Выросли в цене только капуста и лук – на 1,85% (32,19 рубля) и на 1,84% (37,93 рубля) соответственно.


