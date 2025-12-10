



В Руднянском районе Волгоградской области 11 декабря пройдут похороны Дениса Россохатского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию района, бойцу было всего 28 лет.

– 26 ноября 2025 года, при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Россохатский Денис Алексеевич. Денис Алексеевич с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память! – говорится в официальном сообщении администрации района.

Прощание состоится с Денисом Россохатским в 9:00 Лопуховском СДК.

Фото: администрация Руднянского района / t.me