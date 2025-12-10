Ветераны СВО смогут бесплатно переобучиться в колледжах





Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым участникам СВО предоставляется право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки. Мера распространяется в том числе и на военнослужащих из Волгоградской области.

Законопроект вводит дополнительные меры поддержки для военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, отражении вторжения на территорию России и предотвращении провокаций на границе.

Авторы инициативы поясняют, что многие участники СВО – представители рабочих профессий, нуждающиеся в переквалификации после возвращения. По действующему законодательству бесплатное среднее профессиональное образование можно получить лишь раз. Новый закон даст право перечисленным категориям повторно пройти такое обучение бесплатно.

Как подчёркивается в пояснительной записке, мера направлена на стимулирование трудовой деятельности, повышение уровня трудоустройства, развитие профессиональных навыков и сокращение кадрового дефицита на рынке труда.