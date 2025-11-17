Транспорт

Победное падение? Проект моста на Сарпинский в Волгограде подешевел почти на 200 миллионов

Транспорт 17.11.2025 16:17
17.11.2025 16:17


В Волгограде выбран подрядчик, который разработает проектную документацию по строительству подъездной автомобильной дороги к островной системе «остров Голодный – остров Сарпинский». Как сообщает V102.RU, при начальной стоимости контракта в 664,7 миллиона рублей, проектировщик согласился выполнить эти работы почти на 200 миллионов дешевле, предложив сумму в 465,3 миллиона. Всего было заявлено трое участников, но ценовые предложения остальных были выше.

Пока опубликованы только результаты электронного аукциона без указания названия компании-победителя. Эта информация появится в открытом доступе позже. Работы начнутся после заключения контракта. Полный пакет проектной документации должен быть готов к 2028 году.

Напомним, что торги на разработку проектной документации были объявлены 23 октября текущего года. В администрации региона отмечали, что таким образом сделан первый шаг в  реализации масштабного губернаторского проекта по преображению острова и созданию на его территории историко-культурного туристического комплекса.

На Сарпинском планируют обустроить 21 природно-тематический парк и 9 туристических маршрутов общей протяженностью 230 км и благоустроить территорию на площади 3,5 тыс. га. Здесь планируют построить детский лагерь, турбазы, музеи, а также создать объекты эко-туризма. Для этого предполагается строительство на Сарпинском новых мостов и автомагистралей. 

По данным администрации региона, проект на Сарпинском имеет высокую социально-экономическую значимость для Волгоградской области. Его реализация даст синергетический эффект для развития всей волгоградской агломерации, позволит достичь целей национального проекта «Туризм и гостеприимство», сформирует альтернативу морскому отдыху на Юге России, а также увеличит турпоток. Проект создания такого туристического кластера входит в 10-летнюю программу развития волгоградской агломерации — поручением Президента России в его реализации участвует Правительство РФ, методическое содействие оказывает госкорпорация Туризм.РФ.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива V102.RU

