Андрей Бочаров оценил новую улицу Краснознаменскую





Губернатор Волгоградской области вместе с главой города оценил сегодня преображение улицы Краснознаменской, по которой 25 декабря возобновили движение трамваев до остановки «Детский центр». Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, в уходящем году здесь была реконструирована проезжая и пешеходная части, зеленая зона, в частности, высажены новые деревья, уложен газон и смонтирован водопровод. Работы проводились вместе с модернизацией трамвайной инфраструктуры – был капитально отремонтирован участок от ДЮЦа до путепровода по ул. Глубокоовражная. В следующем году будут выполнены работы по замене навесных проводов на подземные. Губернатор Волгоградской области вместе с главой города оценил сегодня преображение улицы Краснознаменской, по которой 25 декабря возобновили движение трамваев до остановки «Детский центр». Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, в уходящем году здесь была реконструирована проезжая и пешеходная части, зеленая зона, в частности, высажены новые деревья, уложен газон и смонтирован водопровод. Работы проводились вместе с модернизацией трамвайной инфраструктуры – был капитально отремонтирован участок от ДЮЦа до путепровода по ул. Глубокоовражная. В следующем году будут выполнены работы по замене навесных проводов на подземные.

Губернатор подчеркнул, что эта улица была одной из главных и в дореволюционном Царицыне. Губернатор подчеркнул, что эта улица была одной из главных и в дореволюционном Царицыне.

- Здесь очень много социальных объектов: ДЮЦ, кукольный театр, завершаются работы в цирке, расположен ряд других объектов, прекрасный парк — в целом это важная для города территория. Очень рад, что у нас получился проект, он был сложным: улица оживленная, интенсивное движение транспорта, пешеходная зона огромная, парковое пространство рядом. Мы шли поэтапно. И я благодарю жителей Волгограда за терпение к проводимым работам: люди видят, что город развивается, и, несмотря на неудобства, все понимали, что это надо делать, - заявил Андрей Бочаров.

Следующим объектом для инспекции глава региона наметил расположенный рядом с улицей Краснознаменская горсад, где завершена реконструкция этой востребованной у горожан зоны отдыха. Следующим объектом для инспекции глава региона наметил расположенный рядом с улицей Краснознаменская горсад, где завершена реконструкция этой востребованной у горожан зоны отдыха.

Фото администрации Волгоградской области