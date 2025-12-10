



Депутаты Волгоградской областной думы совершенствуют концепцию по формированию экологической культуры населения на 2026-2027 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», документом предполагается активное вовлечение волгоградских семей в реализацию экопроектов, повышение экологической грамотности представителей органов местного самоуправления и бизнес-сообщества, системная работа по экологическому просвещению работников промпредприятий. Обсуждение проекта концепции состоялось сегодня, 10 декабря, на заседании Экологического совета под председательством Ирины Соловьевой.

По словам Ирины Соловьевой, экологическое просвещение является одним из основных направлений достижения национальной цели по обеспечению экологического благополучия граждан, обозначенной президентом Владимиром Путиным. Волгоградская область одна из первых приняла закон об экологическом образовании, а в 2017 году по поручению губернатора Андрея Бочарова была разработана концепция, в которой прописаны основные принципы воспитания экологически ответственной личности.

– Формирование экологической культуры, правильных экологических привычек – это залог устойчивого развития нашего региона и страны в целом. Волгоградская область активно работает в этом направлении. За последние годы было реализовано множество проектов, которые стали по-настоящему народными, – отметила в ходе обсуждения Ирина Соловьева. – Это, к примеру, партийный проект «Чистая страна», акция «Чистые берега», благодаря которой ежегодно расчищаются десятки километров прибрежных зон, проект «Сохраним лес»: в этом году достигнут впечатляющий результат – высажено более восьми миллионов молодых деревьев. Отрадно, что с каждым годом в мероприятиях по сохранению водных объектов, уникальных природных территорий все активнее участвуют юные жители.





Одновременно, уверена глава Экосовета, уже сейчас нужно расширять горизонты экологического образования, в том числе для граждан старшего возраста.

– Экологическое воспитание ответственного гражданина должно начинаться в семье, продолжаться в школе и стать неотъемлемой частью жизни каждого взрослого человека. Не менее важно повышать квалификации представителей органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в части знания требований природоохранного законодательства, формировать правильные экологические знания в среде работников промышленных предприятий, – подчеркнула Ирина Соловьева.

По информации заместителя председателя облкомприроды Елены Православновой, за время реализации действующей концепции по формированию экологической культуры населения в регионе было сформировано 2880 дополнительных образовательных программ, направленных на экологическое воспитание дошкольников и школьников, состоялось более 15 тысяч мероприятий, участниками которых стали свыше одного миллиона человек.

Кроме того, в Волгограде создан региональный волонтерский экологический штаб, насчитывающий около 2500 активистов, 14 тысяч эковолонтеров зарегистрировались на платформе Добро.ру. Эти направления получат развитие и в обновленной концепции – наряду с инициативами, озвученными на Экосовете.

В заключение Ирина Соловьева подчеркнула, что Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. По ее мнению, в деле по защите уникального природного потенциала и сохранению природных ресурсов должны принимать участие все нации.

– Глава государства не раз указывал на то, что становление экологической культуры – это системная, долгосрочная государственная задача, ориентированная на все возрастные группы, отдельно обращал внимание на важность формирования экологического мышления с самого раннего возраста через реальные дела. Но не менее значима и просветительская работа со старшим поколением, для которых уже их дети и внуки должны стать примером экологически ответственного отношения к жизни. Это длительный процесс, требующий совместных усилий власти, общественных организаций и каждого неравнодушного жителя области. Только объединив усилия, мы сможем сохранить природные богатства региона для будущих поколений, – отметила Ирина Соловьева.