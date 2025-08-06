В Городище осудили 35-летнюю женщину изрезавшую сожителя на глазах у детей





В Городище Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Мужчина сожительствовал с 35-летней волгоградкой, которая во время бурного застолья нанесла ему серию ножевых ранений.

- 16 февраля 2025 года фигурантка уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения в присутствии 7-летней дочери и 4-летнего сына нанесла сожителю несколько ножевых ранений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемая была сразу же задержана. Во время следствия правоохранители также установили, что дети женщины долгое время находились в социально опасном положении.

Отметим, Городищенским районным судом фигурантка приговорена к 2 годам лишения свободы. Однако отбывать наказание она будет лишь когда младшему ребёнку исполнится 14 лет. Одновременно по представлению прокуратуры Городищенского района семья была поставлена на учёт, а секретарь территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, которая вовремя не взяла под контроль происходящее, привлечена к дисциплинарной ответственности.