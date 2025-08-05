СК проверяет гибель упавшей с девятиэтажки 59-летней волгоградки





5 августа в Ворошиловском районе Волгограда очевидцы стали свидетелями падения с девятиэтажки пожилой женщины. Происшествие случилось утром 5 августа во дворе многоквартирного дома №24 на ул. Циолковского. По данным жильцов МКД, прибывшие медики спасти пострадавшую не смогли. Она скончалась на месте.

Информацию о гибели 59-летней волгоградки подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области.

- В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения на улице напротив дома Nº24 по ул. Циолковского тела женщины 1966 г.р., где она жила одна. Смертельные травмы получила при падении с балкона своей квартиры, расположенной на 9 этаже. Телесных повреждений, кроме характерных при падении с большой высоты, не обнаружено, - подчеркнули в пресс-службе следственного органа.

Фото: Панорама сервиса «Яндекс.Карты»