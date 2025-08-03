Транспорт

Волгоградцы засняли 9-километровую пробку на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму

Транспорт 03.08.2025 14:02
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03.08.2025 14:02


3 августа в Волгоградской области образовался автомобильный затор на участке региональной трассы через Волго-Ахтубинскую пойму. Очевидцы засняли на видео вереницу машин от выезда на мост у ерика Верблюд до посёлка Третий Решающий.



По информации сервиса «Яндекс Карты», пробка уже растянулась на 9 километров. Автолюбители же в свою очередь уточнили журналистам, что сложнее всего дорожная обстановка обстоит с движением в направлении Волгограда.


Очевидцы предполагают, что затор мог образоваться из-за наложения сразу двух факторов. С одной стороны, дачники в воскресенье спешат вернуться со своих участков домой, с другой — из-за плотного потока на пересечении трассы с ул. Дубравной, в границах Фрунзенского сельского поселения, произошло ДТП, усугубившее и без того напряжённую обстановку.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me 

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