



3 августа в Волгоградской области образовался автомобильный затор на участке региональной трассы через Волго-Ахтубинскую пойму. Очевидцы засняли на видео вереницу машин от выезда на мост у ерика Верблюд до посёлка Третий Решающий.





По информации сервиса «Яндекс Карты», пробка уже растянулась на 9 километров. Автолюбители же в свою очередь уточнили журналистам, что сложнее всего дорожная обстановка обстоит с движением в направлении Волгограда.





Очевидцы предполагают, что затор мог образоваться из-за наложения сразу двух факторов. С одной стороны, дачники в воскресенье спешат вернуться со своих участков домой, с другой — из-за плотного потока на пересечении трассы с ул. Дубравной, в границах Фрунзенского сельского поселения, произошло ДТП, усугубившее и без того напряжённую обстановку.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me