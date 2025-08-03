Транспорт

В Волгограде за 4 млн рублей доведут до ума тротуар к новой школе на ул. Шекснинской

Транспорт 03.08.2025 06:41
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03.08.2025 06:41


В Дзержинском районе Волгограда на ул. Шекснинской к 1 сентября обустроят современный тротуар протяжённостью порядка 650 метров. Городские власти объявили о заключении контракта между МБУ «Северное» и ООО «Дорстрой» на строительство пешеходной зоны в границах школы №45.

Согласно условиям соглашения, в течение месяца специалистам предстоит заменить существующий вдоль проезжей части бордюрный камень и установить новый, произвести планировку территории, обустроить основание тротуара и уложить асфальт.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 4,4 млн рублей. Соглашение о производстве работ было заключено в срочном порядке с единственным поставщиком.

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