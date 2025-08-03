



В Дзержинском районе Волгограда на ул. Шекснинской к 1 сентября обустроят современный тротуар протяжённостью порядка 650 метров. Городские власти объявили о заключении контракта между МБУ «Северное» и ООО «Дорстрой» на строительство пешеходной зоны в границах школы №45.

Согласно условиям соглашения, в течение месяца специалистам предстоит заменить существующий вдоль проезжей части бордюрный камень и установить новый, произвести планировку территории, обустроить основание тротуара и уложить асфальт.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 4,4 млн рублей. Соглашение о производстве работ было заключено в срочном порядке с единственным поставщиком.