Происшествия

Из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом задержаны 3 поезда

Происшествия 31.07.2025 08:14
0
31.07.2025 08:14


В Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в РЖД.

Произошел сбой в движении пассажирских поездов  №532 Адлер – Киров, №531 Киров – Адлер, а также пригородного поезда №6212 сообщением Котельниково – Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов.

Напомним, ранее глава региона сообщил о работе саперов на железнодорожных путях в районе станции Тингута Светлоярского района. Повреждений путей не зафиксировано. Также после отражения атаки БПЛА произошло возгорание сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе было нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.07.2025 07:45
Происшествия 31.07.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2025 07:31
Происшествия 31.07.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2025 20:02
Происшествия 30.07.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2025 16:35
Происшествия 30.07.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2025 11:36
Происшествия 30.07.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2025 11:11
Происшествия 30.07.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2025 10:26
Происшествия 30.07.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2025 10:02
Происшествия 30.07.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2025 08:41
Происшествия 30.07.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2025 20:35
Происшествия 29.07.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2025 19:10
Происшествия 29.07.2025 19:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2025 16:16
Происшествия 29.07.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2025 14:26
Происшествия 29.07.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2025 12:45
Происшествия 29.07.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2025 12:09
Происшествия 29.07.2025 12:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:47
Волгоградские судьи передали в зону СВО системы спутниковой связи StarlinkСмотреть фотографии
10:46
Устроившую ночной рейв в центре Волгограда молодежь задержала полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
МЧС предупредило о 41-градусной жаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:14
Андрей Бочаров потребовал от глав муниципалитетов исполнять решения оперштаба по безопасностиСмотреть фотографии
10:09
Глава СК взял на контроль дело о подростках-грабителях из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом возобновлено движение поездов после падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
09:45
Прокуратура следит за ситуацией с задержкой поездов под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:35
Дошли до уровня нулевой терпимости: в Волгограде покончат с ночными загулами в центре городаСмотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области резко подорожали бензин и дизельСмотреть фотографии
08:41
Кафе в Волгограде дважды закрывали из-за нарушений СанПиНСмотреть фотографии
08:14
Из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом задержаны 3 поездаСмотреть фотографии
07:56
Под Волгоградом простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Актер»Смотреть фотографии
07:45
Силы ПВО сбили над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:31
Бочаров сообщил о ликвидации последствий ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
04:37
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:16
Волгоградскую чиновницу Анну Елисееву хотят оставить в СИЗОСмотреть фотографии
20:33
Депутаты облдумы одарят холодильниками волгоградцевСмотреть фотографии
20:17
Горожан предупредили о фейках об отключении воды на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
Огонь перекинулся с одного МКД на другой в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:39
«Назначили виновного»: в Котово мастера «Водоканала» осудили за утечку фекалий из администрации в речкуСмотреть фотографии
19:37
В Госдуме рассмотрят законопроекты на ряд льгот для участников СВО и их семейСмотреть фотографии
18:55
«Цель творчества – самоотдача»: «Ротор» опубликовал промо-ролик к первому домашнему матчуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
В Ленинске за 49,5 млн рублей ищут реставратора исторического здания администрацииСмотреть фотографии
18:06
Подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VI увезли в МосквуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 6 сентябряСмотреть фотографии
16:59
В Волжском родным 12 погибших на СВО героев передали наградыСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде курьер на электровелосипеде попал под колеса иномаркиСмотреть фотографии
15:37
Под Волгоградом экс-бухгалтера филиала ВолгГТУ осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
13:58
Кишечную палочку нашли в сыром мясе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:20
Директор школы №22 Волжского Ольга Новожилова умерла после тяжелой болезниСмотреть фотографии
 