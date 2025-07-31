Из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом задержаны 3 поезда

В Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в РЖД.
Произошел сбой в движении пассажирских поездов №532 Адлер – Киров, №531 Киров – Адлер, а также пригородного поезда №6212 сообщением Котельниково – Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов.
Напомним, ранее глава региона сообщил о работе саперов на железнодорожных путях в районе станции Тингута Светлоярского района. Повреждений путей не зафиксировано. Также после отражения атаки БПЛА произошло возгорание сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами. В Котельниковском районе было нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия.