Волгоградцев эвакуировали из ТРК «Европа Сити Молл»





В Волгограде сегодня, 30 июля, эвакуировали посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл» в Центральном районе. Как сообщает V102.RU, волгоградцев попросили покинуть здание торгового центра примерно в 10:40. В помещении сработала пожарная сигнализация.

В администрации торгового центра подтвердили эвакуацию посетителей, пояснив, что сигнал о пожаре был ложным.

- Торговый центр работает в штатном режиме. Посетители и персонал уже вернулись в здание, - сообщила администратор.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области также подтвердили эвакуацию, уточнив, что вызов оказался ложным.