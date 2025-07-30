В России производители не поддержали идею потолка цен на продукты





Производители продуктов не поддержали инициативу Минсельхоза по фиксации цен на ряд социально значимых продуктов. Об этом 30 июля сообщает издание «Ъ» со ссылкой на источники.

Напомним, ранее Минсельхоз направил предложение Минпромторгу по внесению в законодательство изменений, позволяющих фиксировать цены на ряд социально значимых продуктов при помощи прямых долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями.

– Минсельхоз попросил несколько крупнейших союзов производителей продуктов оценить возможность законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары. Два источника «Ъ» на аграрном рынке говорят, что отраслевые союзы выступили против такой инициативы, – говорится в сообщении издания.

По идее авторов инициативы, перечень социально значимых товаров должно определять правительство, а уже Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут контролировать формирование цен в прямых долгосрочных контрактах.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов считает, что подобная инициатива может снизить число инвесторов. Руководитель мясной ассоциации Сергей Юшин опасается, что в условиях регулирования роста цен производствам грозит вовсе банкротство.

Фото: архив V102.RU