В России планируют зафиксировать цены на значимые товары





Минсельхоз направил предложение Минпромторгу по внесению в законодательство изменений, позволяющих фиксировать цены на ряд социально значимых продуктов при помощи прямых долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой протокол совещания ведомства с торговыми сетями.

– Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка, – пояснили в Минсельхозе.

Предполагается, сто перечень социально значимых товаров будет определять правительство, а уже Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут контролировать формирование цен в прямых долгосрочных контрактах.

Такие контракты, считают специалисты министерства, позволят избежать резких скачков цен на целый ряд продуктов, ежедневно потребляемых населением.