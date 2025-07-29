Расследования

Волжанину грозит до 10 лет колонии за помощь мошенникам

Расследования 29.07.2025 13:22
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29.07.2025 13:22


В городе Волжском задержан 22-летний местный житель, который подозревается в содействии мошенникам. Как рассказали в ГУ МВД по региону, молодой человек в качестве курьера забрал более 1,8 миллиона рублей у жительницы Ворошиловского района Волгограда и передал их мошенникам. Записью допроса поделились сотрудники полиции в соцсетях. 



Установлено, что задержанный нашел объявление о заработке в Интернете. В его обязанности входило выполнение роли курьера. Прекрасно понимая свою роль в преступной схеме, волжанин, тем не менее, согласился на подработку и совершил три выезда домой к пострадавшим, собирая с них денежные средства. 

Один из эпизодов коснулся 60-летней работницы архива из Ворошиловского района, которая в общей сумме передала ему более 1,8 миллиона рублей. Полученные средства фигурант перевёл на счета кураторов, а небольшую часть оставил себе. 

– По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры ему пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов России. Проверяются его возможные связи с организованными группами, занимающимися телефонным мошенничеством.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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